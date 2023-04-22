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Губерниев заявил, что полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассматривает Россию как дойную корову

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Пресс-служба телеканала «Россия»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о бразильском полузащитнике «Зенита» Клаудиньо, который в феврале 2023 года получил российское гражданство.

В недавнем интервью игрок сине-бело-голубых заявил, что несмотря на получение российского паспорта, мечтает играть за сборную Бразилии.

«А что вы ожидали от него услышать? Для них Россия — это дойная корова. Налоги маленькие, а зарплаты большие», — приводит слова Губерниева Sport24.

Напомним, что в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Клаудиньо провел 19 матчей, забил шесть мячей и отдал три результативные передачи.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» идет на первом месте, имея в своем активе 55 очков.

Ранее депутат Госдумы Роман Терюшков заявил, что Клаудиньо с легкостью откажется от паспорта РФ после ухода из «Зенита».

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