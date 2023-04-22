Полузащитник «Зенита» Клаудиньо заявил, что мечтает о возвращении в Лигу чемпионов

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался об отстранении российских клубов от участия в еврокубках.

По его словам, российские команды должны иметь возможность выступать на международном уровне.

«Мне очень грустно, что у нас нет возможности играть в еврокубках, это несправедливо. Мы чемпионы, которые в честной борьбе заслужили играть в самом престижном клубном турнире Европы. Хочется верить, что шанс сыграть там появится скоро.

Абсолютно убежден, что нет музыки лучше, чем гимн Лиги чемпионов. Это главный клубный турнир планеты, с ним ничто не сравнится.

Надеюсь, что российские команды вскоре вернутся туда», — приводит слова Клаудиньо РИА Новости.

Напомним, что в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Клаудиньо провел 19 матчей, забил шесть мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Клаудиньо рассматривает Россию как дойную корову.