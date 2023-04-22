Представитель МОК раскритиковал Украину за запрет выступать на соревнованиях с россиянами

Директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами Международного олимпийского комитета (МОК) Джеймс Маклеод раскритиковал решение Украины запретить своим спортсменам участвовать в соревнованиях вместе с представителями России и Белоруссии.

«Мы видели много резких формулировок со стороны правительства Украины по поводу решения, принятого исполкомом МОК. Они дошли до того, что запретили своим спортсменам участвовать в соревнованиях, в которых могут быть представлены россияне и белорусы.

Очевидно, для нас это уже слишком. Исполнительный комитет МОК вновь планирует обсудить эту ситуацию», — передает слова Маклеода Inside the Games.

Министерство спорта Украины несколько дней назад ввело запрет делегациям украинских национальных команд участвовать в соревнованиях, к которым были допущены российские и белорусские атлеты.

На заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что российский спорт будет деградировать без участия спортсменов страны в международных соревнованиях и Олимпийских играх.