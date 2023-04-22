Булыкин объяснил, зачем «Локомотиву» нужен Дзюба

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России по футболу Дмитрий Булыкин объяснил, зачем железнодорожникам был нужен нападающий Артем Дзюба.

«Дзюба нужен для атмосферы в команде. Он может еще года два играть на высоком уровне, но ему нужна мотивация.

Он дает результат — за это его начинают любить болельщики. Он габаритный форвард, ему не так уж нужна скорость. С его уровнем опыта и мастерства он реализует один из трех моментов – вот и все», — передает слова Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

«Локомотив» после 23 туров Российской премьер-лиги набрал 28 очков и занимает десятое место в турнирной таблице. В ближайшем матче красно-зеленые в гостях сыграют с ЦСКА. Игра пройдет 23 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.

34-летний Дзюба присоединился к «Локомотиву» в начале февраля. За это время он провел восемь матчей, в которых забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи.

Ранее спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев оценил игру «Локомотива» с приходом нападающего Артема Дзюбы.