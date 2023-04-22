Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пономарев заявил, что возвращения Марио Фернандеса в ЦСКА хотят только кухарки

close
100%
Twitter

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарев выступил против возвращения защитника Марио Фернандеса в стан армейцев.

«Всегда говорил, что Марио не защитник. Он не умеет играть в обороне.

Здесь от него балдели не по делу. Сейчас оборона у нас в порядке. Он нам в ЦСКА абсолютно не нужен. Его хотят вернуть только кухарки», — передает слова Пономарева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что перед последней игрой ЦСКА в прошлом сезоне стало известно, что Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру. Он вернулся в Бразилию, чтобы отдохнуть и побыть со своей семьей. В сентябре у Марио и его жены родился сын. С мая защитник не выходил на поле. Его контракт с российским клубом истекает в 2024 году.

В декабре ЦСКА разрешил Фернандесу провести год в аренде в «Интернасьонале». 21 апреля стало известно о расторжении контракта игрока с бразильской командой.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ).

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях