Пономарев заявил, что возвращения Марио Фернандеса в ЦСКА хотят только кухарки

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарев выступил против возвращения защитника Марио Фернандеса в стан армейцев.

«Всегда говорил, что Марио не защитник. Он не умеет играть в обороне.

Здесь от него балдели не по делу. Сейчас оборона у нас в порядке. Он нам в ЦСКА абсолютно не нужен. Его хотят вернуть только кухарки», — передает слова Пономарева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что перед последней игрой ЦСКА в прошлом сезоне стало известно, что Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру. Он вернулся в Бразилию, чтобы отдохнуть и побыть со своей семьей. В сентябре у Марио и его жены родился сын. С мая защитник не выходил на поле. Его контракт с российским клубом истекает в 2024 году.

В декабре ЦСКА разрешил Фернандесу провести год в аренде в «Интернасьонале». 21 апреля стало известно о расторжении контракта игрока с бразильской командой.

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