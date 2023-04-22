Вратарь сборной России Сафонов заявил, что с удовольствием сыграл бы на турнире в Азии

Голкипер сборной России по футболу и клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) Матвей Сафонов признался, что был бы рад сыграть за национальную команду на турнире Центрально-Азиатской Ассоциации (CAFA).

«Первая моя мысль, когда узнал новость: «Ну поеду в отпуск». Когда на кону товарищеский турнир, всегда есть мысль: а зачем он нужен? Сейчас никаких мыслей нет. Был бы турнир — поехали бы играть. С удовольствием сыграли бы», — передает слова Сафонова «Матч ТВ».

Об отказе от предложения сыграть на турнире 18 апреля объявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

Чемпионат Центрально-Азиатской футбольной ассоциации пройдет в июне 2023 года. В нем примут участие сборные Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Афганистана.

Напомним, что российские клубы и сборная в марте 2022 года были отстранены от участия в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее игрок петербургского «Зенита» Клаудиньо заявил, что не рассматривает вариант, при котором он будет выступать за сборную России по футболу, так как нацелен попасть в состав национальной команды Бразилии.