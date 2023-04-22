Получивший российский паспорт Клаудиньо намерен играть за сборную Бразилии

Игрок петербургского «Зенита» Клаудиньо заявил, что не рассматривает вариант, при котором он будет выступать за сборную России по футболу, так как нацелен попасть в состав национальной команды Бразилии.

«В настоящий момент я не думаю о сборной России. Даже не могу представить, по какой причине меня могут вызвать в российскую команду.

Игра за сборную Бразилии остается моей целью. Я уверен, что все зависит только от меня и того, как я проявлю себя, выступая за клуб», — цитирует Клаудиньо РИА Новости.

Летом 2022 года бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо заявили о желании остаться в команде с берегов Невы на следующий сезон. Позже они сами инициировали процедуру получения паспорта гражданина Российской Федерации. Малком живет в России с 2019 года, а Клаудиньо — с 2021 года. Оба они являются чемпионами Олимпийских игр в Токио в составе сборной Бразилии.

Ранее полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о желании реабилитироваться за вылет из Кубка России в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».