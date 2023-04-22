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Губерниев заявил о деградации российского спорта в условиях международных санкций

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что российский спорт будет деградировать без участия спортсменов страны в международных соревнованиях и Олимпийских играх.

«Будем деградировать в любом случае. Нужно минимизировать риски. Останавливать свободное падение, сделать его контролируемым с надеждой, что вернемся, и продолжать поддерживать спорт высших достижений, а также молодежные, детские, юношеские школы», — передает слова Губерниева Metaratings.ru.

Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее российская фигуристка Камила Валиева заявила, что на Олимпийских играх — 2022 в Пекине ловила странные взгляды других спортсменов после начала допингового скандала.

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