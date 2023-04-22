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Месси отдал 15 голевых передач за сезон в чемпионате Франции быстрее всех в XXI веке

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Global Look Press

Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси отметился результативной передачей в гостевом матче с «Анже» в 32-м туре чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась победой парижан со счетом 2:1.

Теперь на счету Месси 15 ассистов к 32-му туру. Никому в XXI веке не удавалось достичь этой отметки в Лиге 1 так быстро. При этом аргентинцу потребовалось для этого только 27 матчей.

Также Месси — третий футболист в истории чемпионата Франции с 15+ голами и 15+ передачами в одном сезоне.

Парижский клуб после 32-х матчей чемпионата Франции набрал 75 очков и занимает первое место в турнирной таблице. У идущего на втором месте «Марселя» 64 балла и на один сыгранный матч меньше.

Ранее сообщалось, что игроки «Барселоны» воодушевлены возможным возвращением своего бывшего многолетнего лидера Лионеля Месси.

Как утверждает Diario Sport, главный тренер «Барселоны» Хави уже сообщил своим игрокам о возможном возвращении аргентинского нападающего в каталонский клуб. Сообщается, что Хави с самого начала больше всех боролся за возвращение Месси.

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Футбол. Чемпионат Франции
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