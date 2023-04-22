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Депутат Свищев выступил за возвращение продажи пива на стадионах и объяснил почему

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Алексей Майшев/РИА Новости

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о возможном возвращении продажи пива на стадионах.

«В ситуации, когда спорт недофинансируется, когда мировые партнеры покинули страну и прекратили помогать российскому спорту, нужно возвращать пиво на стадионы.

Мы cобираемcя cо cпортивной общеcтвенноcтью, c клубами, c федерациями, c миниcтерcтвом, Правительcтвом для того, чтобы провеcти конcультации и определить возможноcти данного проекта.

Cейчаc нужны деньги. Нужно привлечь вcе возможные реcурcы, в том чиcле возможный доход от продаж пива на cтадионах. Это очень большие деньги. Деньги пойдут на поддержку cамих клубов, детcко-юношеcких школ», – приводит слова депутата «Спорт-Экспресс».

26 апреля состоится заседание комитета по спорту Государственной думы, где обсудят вопрос возможного возвращения пива на стадионы.

Продажу пива на российских стадионах отменили в 2005 году. Снова разрешить продажу напитка во время футбольных матчей и на взрослых спортивных мероприятиях Госдума собиралась еще в 2019 году. Деньги с продажи алкогольного напитка собирались направить на развитие профессионального и детско-юношеского спорта.

Ранее сообщалось, что московский футбольный клуб «Динамо» поддержал инициативу продажи пива на стадионах.

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