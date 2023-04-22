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Шлеменко: многим неприятно видеть, как кто-то сильный выходит под «Любэ»

Боец ММА Шлеменко заявил, что он всю жизнь был объектом для критики

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РИА «Новости»

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко объяснил, почему всю жизнь был объектом для критики.

В ночь на 22 апреля по московскому времени 38-летний россиянин победил представителя Швейцарии Ясубея Эномото в главном событии турнира по кикбоксингу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве.

«Мне плевать. Я вcю жизнь был объектом для хейта. И понимаю почему: cмотрю cвои интервью — вcе думают, что я борзый, а я говорю уверенно и за cлова отвечаю. Нет человека, который может c меня cпроcить. Потому что я не вру.

Кем бы ни был этот человек — не то, что я такой здоровый и смелый — я буду прав, потому что говорю правильно.

Много людей живут неправильно — не придерживаются наших понятий, традиций. И им неприятно видеть, как кто-то сильный выходит под «Любэ», а не под новые наркоманские песни. Поэтому и хейт», — приводит слова спортсмена РИА Новости.

Шлеменко в смешанных единоборствах провел 78 боев, в которых одержал 61 победу и потерпел 15 поражений. Один бой с участием россиянина завершился вничью, еще один — был признан несостоявшимся. В активе 39-летнего Эномото 22 победы и 14 поражений.

Ранее боец ММА Джефф Монсон решил баллотироваться в парламент Башкортостана от «Единой России».

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