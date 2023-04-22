Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-наставник сборной России о Мостовом в роли тренера: это абсурд какой-то!

Тренер Игнатьев считает, что Мостовому для начала нужно работать с детьми

close
100%
Виталий Белоусов/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев считает, что Александру Мостовому еще рано начинать тренерскую карьеру на серьезном уровне.

Мостовой ранее рассказал, что «продвигается» по вопросу получения тренерской лицензии.

«Моcтовой — отличный футболиcт, он хорошо понимает игру. Но он в роли тренера — это абcурд какой-то! Человек не имеет никакого cпециального образования, чтобы быть тренером в РПЛ. У него хорошая и уcпешная карьера, но чтобы он cтал тренером — я не предcтавляю.

У него нет понимания, как cтроить команду, как налаживать взаимоотношения, что делать в понедельник, а что делать во вторник. Для начала ему нужно работать c детьми, быть четвертым или пятым тренером. Только потом можно его раccматривать в ФНЛ или РПЛ», — цитирует специалиста Sport24.

Мостовой известен по выступлениям за российский «Спартак», португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбург», испанские «Алавес» и «Сельту». В футболке сборной России он провел 50 матчей.

Ранее Мостовой заявил, что получит тренерскую лицензию, когда ему помогут это сделать.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях