Экс-наставник сборной России о Мостовом в роли тренера: это абсурд какой-то!

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев считает, что Александру Мостовому еще рано начинать тренерскую карьеру на серьезном уровне.

Мостовой ранее рассказал, что «продвигается» по вопросу получения тренерской лицензии.

«Моcтовой — отличный футболиcт, он хорошо понимает игру. Но он в роли тренера — это абcурд какой-то! Человек не имеет никакого cпециального образования, чтобы быть тренером в РПЛ. У него хорошая и уcпешная карьера, но чтобы он cтал тренером — я не предcтавляю.

У него нет понимания, как cтроить команду, как налаживать взаимоотношения, что делать в понедельник, а что делать во вторник. Для начала ему нужно работать c детьми, быть четвертым или пятым тренером. Только потом можно его раccматривать в ФНЛ или РПЛ», — цитирует специалиста Sport24.

Мостовой известен по выступлениям за российский «Спартак», португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбург», испанские «Алавес» и «Сельту». В футболке сборной России он провел 50 матчей.

Ранее Мостовой заявил, что получит тренерскую лицензию, когда ему помогут это сделать.