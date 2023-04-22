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Жена экс-футболиста сборной России Погребняка рассказала, что лишилась крупной суммы денег

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mariapoga_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мария Погребняк, супруга бывшего футболиста петербургского «Зенита» и сборной России Павла Погребняка, рассказала, как лишилась крупной суммы денег, едва выйдя из дома.

«Рассказываю свою душераздирающую историю. Вчера вечером я поставила машину на мойку. Утром мне ее перегнали на мое парковочное место. Но ключи нужно было забрать. А я вышла с большим тяжелым пакетом, положила туда косметику, парфюм, обувь, платье, сумочку на вечер, чтобы уже домой не заезжать, а переодеться.

И как вы думаете? Мне отдают ключи от автомобиля, я понимаю, что опаздываю, сажусь, газую назад и переезжаю полностью весь свой пакет с вещами. Минус обувь, повредила сумку, разбила косметику, парфюм, и испачкала платье», — рассказала Погребняк в социальных сетях.

Мария восемь лет официально замужем за Павлом Погребняком, супруги растят троих детей. Пара зарегистрировала отношения уже после рождения троих сыновей в 2014 году. Сейчас их старшему сыну Артему 16 лет, среднему Павлу — 14 лет, а младшему Алексею — 11 лет.

Павел Погребняк помимо «Зенита» также выступал за московский «Спартак», «Томь», калининградскую «Балтику», «Химки», ярославский «Шинник», немецкий «Штутгарт», английские «Фулхэм» и «Рединг», московское «Динамо», «Тосно» и екатеринбургский «Урал».

Также на его счету 33 матча в футболке сборной России, в которых он забил восемь мячей.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что тренеру сборной России Валерию Карпину стоит быть погибче.

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