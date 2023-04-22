Российский боец Шлеменко победил Эномото единогласным решением судей

Российский боец Александр Шлеменко победил представителя Швейцарии Ясубея Эномото в главном событии турнира по кикбоксингу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Поединок продлился все три раунда и завершился победой 38-летнего россиянина единогласным решением судей.

Это был бой-реванш. В 2014 году спортсмены встречались в рамках турнира Fight Nights в поединке по правилам ММА. Победа единогласным решением судей тогда осталась за Шлеменко.

Шлеменко в смешанных единоборствах провел 78 боев, в которых одержал 61 победу и потерпел 15 поражений. Один бой с участием россиянина завершился вничью, еще один — был признан несостоявшимся. В активе 39-летнего Эномото 22 победы и 14 поражений.

Ранее журналистка и боец смешанного стиля (ММА) Анастасия Янькова призналась, что ей нужен психолог после интервью с Александром Емельяненко.

Янькова свой бой в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» против турчанки Сюденюр Бостанжи завершила вничью.