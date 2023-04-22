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Комментатор Губерниев считает, что тренеру сборной России Карпину стоит быть погибче

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о главном тренере «Ростова» и сборной России Валерии Карпине.

18 апреля стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) отказался от участия в турнире Центрально‑Азиатской футбольной ассоциации (CAFA). Соревнования пройдут в июне. В них примут участие сборные Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Афганистана.

«Нужно ли было соглашаться на участие в CAFA? Играть надо в любом случае. Может, состав соперников не тот, которого бы хотелось, но играть надо.

Критика в адрес Карпина? Мне кажется, ему стоит быть чуть-чуть погибче. Я с большой симпатией отношусь к Валерию Георгиевичу, у нас хорошие отношения. Но его право и не проявлять гибкость как человека, который находится на хозяйстве», – приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

Напомним, весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили заявил, что РФС наплевал на болельщиков, отказавшись от турнира CAFA.

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