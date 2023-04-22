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Кавазашвили считает, что РФС наплевал на болельщиков, отказавшись от турнира CAFA

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РИА Новости

Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал Российский футбольный союз (РФС) за отказ от участия в турнире Центрально‑Азиатской футбольной ассоциации (CAFA).

Ветеран назвал это решение бездарным. «Это лучше, чем товарищеские поединки. Разыгрывается трофей как-никак. На мой взгляд, РФС наплевал на болельщиков сборной России, отказавшись участвовать в этом турнире», — приводит его слова «РБ Спорт».

В турнире, который пройдет в июне, примут участие шесть сборных: Ирана, Афганистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Напомним, весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

23 марта сборная России сыграла вничью со счетом 1:1 с Ираном в Тегеране. 26 марта подопечные Валерия Карпина в Санкт-Петербурге обыграли сборную Ирака со счетом 2:0.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал причины отказа сборной России от турнира CAFA.

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