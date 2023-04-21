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Хоккеист новокузнецкого «Металлурга» избил прохожего за то, что тот проявил вежливость

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Metallurgnk/Youtube

Защитник новокузнецкого «Металлурга» Данил Мокрушев избил дизайнера из Челябинска Дмитрия Подорожко. Об этом сообщает «360».

Как сообщает портал, Подорожко вечером направился к своему стоящему во дворе автомобилю. Хоккеист окрикнул пострадавшего и попросил не уезжать.

«Я спросил, что ему нужно, он меня ударил. Все произошло внезапно, я вообще не ожидал, что вообще такое может произойти. Как выяснилось, в соседнем подъезде живет девушка. Поскольку мы соседи, здороваемся. Я поздоровался с ней днем, а вечером меня за это избили, как он мне объяснил, когда запинывал меня. Такое звериное поведение», — цитирует пострадавшего «360».

У Подорожко диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные гематомы, повреждения мягких тканей, грудной клетки, таза, головы — затылочной части, шеи.

24-летний Мокрушев выступает за новокузнецкий «Металлург» с осени прошлого года. Команда играет во Всероссийской хоккейной лиге, второй по силе лиге страны. До этого защитник защищал цвета Санкт-Петербургского «Динамо», «Металлурга» из Жлобина и «Челмет» из Челябинска.

Ранее сообщалось, что в Красноярске недовольные отцы юных хоккеистов избили тренера после турнира.

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