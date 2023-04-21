Хоккеист новокузнецкого «Металлурга» избил прохожего за то, что тот проявил вежливость

Защитник новокузнецкого «Металлурга» Данил Мокрушев избил дизайнера из Челябинска Дмитрия Подорожко. Об этом сообщает «360».

Как сообщает портал, Подорожко вечером направился к своему стоящему во дворе автомобилю. Хоккеист окрикнул пострадавшего и попросил не уезжать.

«Я спросил, что ему нужно, он меня ударил. Все произошло внезапно, я вообще не ожидал, что вообще такое может произойти. Как выяснилось, в соседнем подъезде живет девушка. Поскольку мы соседи, здороваемся. Я поздоровался с ней днем, а вечером меня за это избили, как он мне объяснил, когда запинывал меня. Такое звериное поведение», — цитирует пострадавшего «360».

У Подорожко диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные гематомы, повреждения мягких тканей, грудной клетки, таза, головы — затылочной части, шеи.

24-летний Мокрушев выступает за новокузнецкий «Металлург» с осени прошлого года. Команда играет во Всероссийской хоккейной лиге, второй по силе лиге страны. До этого защитник защищал цвета Санкт-Петербургского «Динамо», «Металлурга» из Жлобина и «Челмет» из Челябинска.

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