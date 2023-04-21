Глава FIDE Дворкович рассказал, в чем уникальность матча Непомнящего и Лижэня

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович считает, что матч Яна Непомнящего и Дин Лижэня возродит интерес к классическим шахматам.

«Этот матч уже вошел в историю — это один из самых результативных матчей за шахматную корону. Понятно, были старые романтические времена, еще до FIDE, были отдельные матчи Ботвинника или Фишера со Спасским, были результативные матчи. Но здесь происходит такой обмен ударами — это уникальная история. Кажется, это возродит интерес к классическим шахматам на фоне бума быстрых шахмат в интернете», — передает слова Дворковича ТАСС.

Сегодня Непомнящий и Лижэнь провели девятую партию матча за шахматную корону. Счет после девяти партий 5:4 в пользу Непомнящего. Десятая партия состоится в воскресенье, 23 апреля, и начнется в 12.00 по московскому времени.

20 июля стало известно, что действующий чемпион мира Магнус Карлсен отказался играть против Непомнящего. Это дало право россиянину провести матч за шахматную корону с представителем Китая, который стал вторым на турнире претендентов в прошлом году. В 2021 году в матче за шахматную корону Карлсен обыграл Непомнящего.

Ранее Ян Непомнящий объяснил ничью в девятой партии матча за шахматную корону.