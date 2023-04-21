Мостовой заявил, что тренер «Спартака» Абаскаль «поймал звезду сверху»

Бывший футболист сборной России и «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Те люди, которые много лет играли в «Спартаке» и отдали всю жизнь футболу, конечно, должны быть в нем. Это не касается конкретно Абаскаля, он поймал звезду сверху. Сейчас побудет в клубе и уедет. Это случай, когда люди оказываются в «Спартаке» по объявлению. Они получают удовольствие, работают и все.

Другое дело, обидно за тех людей, которые всю жизнь отдали футболу, а потом остаются ненужными в нем», — передает слова Мостового Sport24.

Абаскаль работает в «Спартаке» с начала сезона 2022/23.

В среду «Спартак» уступил в полуфинале Кубка России Пути регионов тольяттинскому «Акрону» 2:1. До этого красно-белые проиграли «Уралу» и опустились в Путь регионов.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартак» после 23 туров занимает третье место. Его отставание от лидирующего «Зенита» составляет 10 очков, а от идущего вторым «Ростова» — одно очко. В последних четырех матчах москвичи одержали лишь одну победу.

Ранее Дмитрий Хлестов предложил заменить Гильермо Абаскаля на Александра Мостового.