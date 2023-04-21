Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Diario Sport сообщил об отношении игроков «Барселоны» к возможному возвращению Месси

close
100%
Ahmed Yosri/Reuters

Игроки «Барселоны» воодушевлены возможным возвращением своего бывшего многолетнего лидера Лионеля Месси. Об этом сообщает Diario Sport.

Как утверждает источник, главный тренер «Барселоны» Хави уже сообщил своим игрокам о возможном возвращении аргентинского нападающего в каталонский клуб. Сообщается, что Хави с самого начала больше всех боролся за возвращение Месси.

Также издание заявляет о встрече Хави с «тяжеловесами» команды и обсуждении с ними возвращения аргентинца. В качестве игроков, которые обсудили эту тему с тренером, называются тер Штеген, Левандовски и Дембеле. Игроки поддержали идею о переходе Месси.

В СМИ уже продолжительное время появляется информация о возвращении Лионеля Месси в «Барселону». Он поддерживает контакт с наставником команды Хави. Контракт аргентинца с «ПСЖ» рассчитан до июня 2023 года.

Всего в текущем сезоне на счету Месси 15 забитых мячей и 14 результативных передач в 26 матчах чемпионата Франции.

Месси покинул «Барселону», проведя в команде 18 лет. Вместе с ней он 10 раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

Ранее в Ла Лиге ответили на вопрос, готовы ли менять правила ради возвращения Месси в «Барселону».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Испании
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях