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Хавбек «Зенита» Мостовой заявил о необходимости реабилитироваться за Кубок России в матче с «Динамо»

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Vyacheslav Yevdokimov/Wikimedia

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о желании реабилитироваться за вылет из Кубка России в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо», передает пресс-служба петербургской команды.

15 марта «Зенит» и «Динамо» сыграли в рамках четвертьфинала Пути регионов Кубка России. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге, в основное время была зафиксирована ничья, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказался московский клуб — 5:4.

«Не знаю, насколько обоюдоострой, но мы точно должны реабилитироваться за Кубок. Потому что перед нашими фанатами конфуз такой произошел. Вираж может приходить только на игры Кубка, к сожалению, а мы лишили его такой возможности. Очень будем заряжены. Будет хорошая игра, агрессивная с нашей стороны», — заявил Мостовой.

Поединок «Зенита» и «Динамо» в рамках национального первенства состоится 22 апреля, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

В турнирной таблице после 23 туров подопечные Сергея Семака продолжают удерживать лидерство, набрав 55 очков. «Динамо» идет на пятой строчке, имея в активе 39 баллов.

Ранее сообщалось, что бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился размышлениями о предстоящем матче 24-го тура Российской премьер-лиги, в котором сойдутся петербургский «Зенит» и московское «Динамо».

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