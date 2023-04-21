Стало известно, почему Марио Фернандес расторг контракт с «Интернасьоналом»

Защитник принадлежащий ЦСКА Марио Фернандес разорвал контракт с бразильским «Интернасьоналом» из-за невозможности адаптироваться к реалиям в новой команде. Об этом сообщает в своем Telegram-канале инсайдер Иван Карпов.

Защитник согласился на уход без компенсации. Как сообщает источник, бразилец столкнулся с непривычными для себя после Москвы организационными сложностями, в том числе по своевременной выплате зарплаты и профессиональному внутриклубному устройству. Работа в «Интернасьонале» выстроена совсем не так, как он привык в ЦСКА.

Напомним, что перед последней игрой ЦСКА в прошлом сезоне стало известно, что 31-летний бывший защитник сборной России Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру. Он вернулся в Бразилию, чтобы отдохнуть и побыть со своей семьей. В сентябре у Марио и его жены родился сын. С мая защитник не выходил на поле. Его контракт с российским клубом истекает в 2024 году.

В декабре ЦСКА разрешил Фернандесу провести год в аренде в бразильском «Интернасьонале».

Ранее Евгений Алдонин заявил, что Марио Фернандес нужен ЦСКА для конкуренции.