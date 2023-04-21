Фигуристка Медведева рассказала, как ее выгнали из секции гимнастики

Серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева в программе «Вкусно с Ляйсан» рассказала о своем опыте занятия гимнастикой в детстве.

«Все дети выполняли задания: ходили на мысочках, на пяточках, ручки наверх, бегали. В это время я на середине зала крутила ногами, руками, чем угодно, смеялась, по полу каталась, никого не слушала. Потом учителя подошли к маме и сказали: «Не приходите сюда больше, пожалуйста!» — сказала Медведева.

Кроме олимпийских медалей в активе 22-летней спортсменки по две золотых медали чемпионата мира и Европы. Последний раз спортсменка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года.

Фигуристка последние два сезона участвует в проекте «Ледниковый период». Сначала ее партнером был блогер Даня Милохин, а сейчас Медведева выступает в паре с актером Федором Федотовым.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.

Ранее Евгения Медведева назвала причину ухода из спорта.