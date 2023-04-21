Непомнящий объяснил ничью в девятой партии матча за шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий объяснил очередную ничью в матче за шахматную корону против представителя Китая Дина Лижэня.

«На выходе из дебюта у меня не было перевеса, но после хода черных b8 у белых появилась отличная инициатива. Было несколько способов перестройки, но я так и не смог найти какого-то решающего удара или хорошей тактики, и в итоге мы пришли к сухой, ничейной позиции. В эндшпиле, возможно, все выглядело опасно для черных, но белым было не так просто двигать свои пешки вперед. Вероятно, на доске была ничья», — сказал Непомнящий на послематчевой пресс-конференции.

Счет после девяти партий 5:4 в пользу Непомнящего. Десятая партия состоится в воскресенье, 23 апреля, и начнется в 12.00 по московскому времени.

Матч будет состоять из 14 партий, в случае ничьей по их итогам будет проведен тай-брейк из четырех партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц.

Действующим обладателем титула чемпиона мира является норвежец Магнус Карлсен. В прошлом году в матче за шахматную корону он обыграл Яна Непомнящего 7,5:3,5.

Ранее тренер Непомнящего поблагодарил Бога за ничью с Лижэнем в восьмой партии матча на первенство мира.