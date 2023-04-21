Гладилин заявил, что «Спартаку» будет непросто в матче с «Краснодаром» из-за поражения от «Акрона»

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что красно-белым придется тяжело в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром», поскольку команда еще не отошла от сенсационного поражения от «Акрона» в полуфинале Кубка России (1:2).

Матч «Спартака» и «Краснодара» состоится 24 апреля в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Конечно, «Спартак» выбило из колеи поражение от «Акрона». Такую осечку допустить... Они еще не отошли от этого поражения. Команда-средняк из Первой лиги выбила из турнира команду, которая некогда претендовала на чемпионство и сейчас претендует на призовое место в высшем дивизионе. Конечно, это трагедия. «Спартак» — самый титулованный клуб, именитый, а такую оплеуху получил. Отойти не так просто.

У «Краснодара» будет преимущество в этом плане. Они неплохо выступают, у них что-то начинает получаться. «Спартаку» будет непросто. Я думаю, что даже ничейный результат будет положительным для «Спартака», — заявил Гладилин в разговоре с «Газетой.Ru».

После 23 туров национального первенства «Спартак» идет на третьей позиции в турнирной таблице, набрав 45 очков, «Краснодар» — шестой, «быки» имеют в активе 38 баллов.

Ранее сообщалось, что бывший футболист ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин связал последние неудачи красно-белых с отсутствием лидеров.