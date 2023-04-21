Карпин поблагодарил клубы за то, что отпускают игроков в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин выразил благодарность клубам, которые отпускают игроков в расположение национальной команды. Он заметил, что российская сборная отказалась от участия в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA) в том числе для того, чтобы поберечь здоровье игроков и дать им возможность провести полноценный отпуск.

«Вот если бы участие в турнире стало частью подготовки к официальным матчам, тогда, возможно, стоило бы и рискнуть. Кстати, хотел бы выразить благодарность всем клубам, которые в текущей ситуации отпускают игроков в расположение сборной. Несмотря на все риски по травмам и неофициальный статус наших матчей», — сказал Карпин в интервью ТАСС.

Сборная России из-за санкций в отношении российского спорта лишена права участвовать в официальных соревнованиях под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В этой связи рассматривалась возможность перехода Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую футбольную конфедерацию (AFC). И хотя решения не было принято, вопрос на данный момент остается открытым. Сборная России проводит товарищеские матчи с командами азиатского региона. В марте в Тегеране она сыграла вничью с Ираном (1:1), а затем в Санкт-Петербурге обыграла Ирак (2:0).

Ранее Карпин рассказал, может ли быть отменен летний сбор национальной команды.