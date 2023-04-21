Масалитин: с потерей Джикии молодежь «Спартака» лишилась «дядьки», который бы гнал ее вперед

Бывший футболист ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин связал последние неудачи красно-белых с отсутствием лидеров. Капитан команды Георгий Джикия и полузащитник Квинси Промес восстанавливаются после травмы, а в недавнем кубковом матче с «Акроном», который «Спартак» сенсационно проиграл 1:2, москвичи также недосчитались дисквалифицированного Александра Соболева. Масалитин констатировал, что отсутствие Джикии, Промеса и Соболева для «Спартака» является критическим.

«Каждая команда зависит от лидеров. Тяжело заменить их, особенно в обороне. Посмотрите, как «Акрон» убегал в контратаки, как разыгрывал. С потерей Джикии не осталось лидера, «дядьки», который бы направлял партнеров и мог им помочь. Если впереди Соболев и Промес забивали, то сзади Джикия не давал соперникам забивать. Теперь «Спартак» и забить не может, и допускает много ошибок в обороне.

«Спартак» где-то надломился. Плюс, возможно, на него давили разговоры о том, что он будет конкурентом «Зенита». Но результата нет, и растет неуверенность — а молодежи свойственны перепады. Они попали в такую ситуацию, когда нет «дядьки», который бы погнал их вперед.

Плюс, мы не знаем, как в стрессовой ситуации ведет себя главный тренер Гильермо Абаскаль — он тоже молодой, учится. Это все сказывается, поэтому у «Спартака» такой результат», — сказал Масалитин «Газете.Ru».

Ранее Масалитин в преддверии матча «Спартака» с «Краснодаром» заявил, что команды находятся в одинаковых условиях.