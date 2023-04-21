Форвард ЦСКА Заболотный объяснил принципиальность матчей с «Зенитом»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный рассказал, в чем заключается принципиальность матчей с петербургским «Зенитом», передает пресс-служба армейского клуба.

В 20-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА на своем стадионе обыграл «Зенит» со счетом 1:0, единственный мяч в этой встрече забил форвард армейцев Федор Чалов.

«Они побеждают в РПЛ раз за разом, и поэтому для всех команд петербуржцы — принципиальный соперник. «Зенит» в сезоне проигрывает очень редко, поэтому отобрать у них очки дорогого стоит», — заявил Заболотный.

Стоит отметить, что с 2018 по 2019 год Заболотный защищал цвета «Зенита».

Петербургский клуб под руководством Сергея Семака продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 55 очков. Подопечные Владимира Федотова имеют в активе 44 балла и идут на четвертом месте.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от дерби ЦСКА и «Локомотива» в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги. Специалист заметил, что красно-зеленые сейчас находятся на подъеме, и в случае победы над армейцами можно будет говорить, что команда возвращается к прежнему лидерскому статусу. По мнению Игнатьева, фаворита в предстоящем противостоянии нет.