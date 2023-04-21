На официальном сайте Международной федерации шахмат (FIDE) сообщается, что россиянин Алексей Сарана сменил спортивное гражданство.

23-летний чемпион Европы будет представлять Сербию. В феврале стало известно, что FIDE разрешит российским игрокам менять спортивное гражданство по ускоренной программе.

Cообщалоcь, что роccийcкие cпортcмены cмогут предcтавлять новую европейcкую cтрану во вcех официальных индивидуальных турнирах FIDE cо cледующего дня поcле подачи заявки без каких-либо ограничений. Решение cвязано c переходом Федерации шахмат Роccии (ФШР) в азиатcкую организацию.

Ранее сообщалось, что российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с представителем Китая Дин Лижэнем в восьмой партии матча за мировую шахматную корону, который проходит в Астане.

Счет в противостоянии стал 4,5-3,5 в пользу россиянина. Девятая партия проходит в эти минуты. Непомнящий играет белыми.