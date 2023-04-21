Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российский шахматист-чемпион Сарана сменил гражданство и будет представлять Сербию

close
100%
FIDE

На официальном сайте Международной федерации шахмат (FIDE) сообщается, что россиянин Алексей Сарана сменил спортивное гражданство.

23-летний чемпион Европы будет представлять Сербию. В феврале стало известно, что FIDE разрешит российским игрокам менять спортивное гражданство по ускоренной программе.

Cообщалоcь, что роccийcкие cпортcмены cмогут предcтавлять новую европейcкую cтрану во вcех официальных индивидуальных турнирах FIDE cо cледующего дня поcле подачи заявки без каких-либо ограничений. Решение cвязано c переходом Федерации шахмат Роccии (ФШР) в азиатcкую организацию.

Ранее сообщалось, что российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с представителем Китая Дин Лижэнем в восьмой партии матча за мировую шахматную корону, который проходит в Астане.

Счет в противостоянии стал 4,5-3,5 в пользу россиянина. Девятая партия проходит в эти минуты. Непомнящий играет белыми.

Все новости на тему:
Хроника
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях