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Экс-футболист Булыкин считает, что покинувший «Интернасьонал» Фернандес завершит карьеру

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Роман Владимиров/РИА «Новости»

Бывший футболист московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о решении бразильского защитника Марио Фернандеса разорвать контракт с клубом «Интернасьонал».

Сегодня, 21 апреля, пресс-служба бразильского клуба сообщила, что 32-летний защитник потребовал расторжения контракта по личным причинам.

«Вряд ли ЦСКА нужно его возвращать. А почему он разорвал контракт, лучше у него спросить. Думаю, он хочет закончить с футболом и ЦСКА точно нужно смотреть на молодых футболистов. Это будет намного правильнее», — цитирует Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что перед последней игрой ЦСКА в прошлом сезоне стало известно, что Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру. Он вернулся в Бразилию, чтобы отдохнуть и побыть со своей семьей. В сентябре у Марио и его жены родился сын. С мая защитник не выходил на поле. Его контракт с российским клубом истекает в 2024 году.

В декабре ЦСКА разрешил Фернандесу провести год в аренде в «Интернасьонале».

Ранее бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов заявил, что Фернандес поможет и усилит армейский клуб.

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