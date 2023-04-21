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Бывший главный тренер ЦСКА высказался о возможном возвращении Фернандеса в армейский клуб

Тренер Тарханов считает, что покинувший «Интернасьонал» Фернандес поможет и усилит ЦСКА

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов высказался о решении бразильского защитника Марио Фернандеса разорвать контракт с клубом «Интернасьонал».

Сегодня, 21 апреля, пресс-служба бразильского клуба сообщила, что 32-летний защитник потребовал расторжения контракта по личным причинам.

«Как игрок он поможет и усилит ЦСКА. Справится ли с конкуренцией? Не знаю, это уже вопросы к тренерскому штабу армейцев. К тому же, еще неизвестно, вернется ли он или в Бразилии останется.

Может и завершить карьеру вообще. Сложно предположить, зачем он вообще ушел и дальнейший его план», — цитирует специалиста Vprognoze.ru.

Напомним, что перед последней игрой ЦСКА в прошлом сезоне стало известно, что Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру. Он вернулся в Бразилию, чтобы отдохнуть и побыть со своей семьей. В сентябре у Марио и его жены родился сын. С мая защитник не выходил на поле. Его контракт с российским клубом истекает в 2024 году.

В декабре ЦСКА разрешил Фернандесу провести год в аренде в «Интернасьонале».

Ранее в ЦСКА отреагировали на расторжение контракта Фернандеса с клубом «Интернасьонал».

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