Карвальо назвал единственного человека в ЦСКА, который не пил алкоголь

Бывший футболист московского ЦСКА Даниэл Карвальо назвал человека в армейском клубе времен выступления в нем бразильского игрока, который не пил алкоголь.

«Непьющим был, пожалуй, только наш переводчик [Максим Головлев, официальная должность — главный специалист по международным отношениям]. А вообще команда, которая не пьет, не побеждает!» — приводит слова Карвальо Sport24.

Карвальо выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год. В составе красно-синих он дважды становился чемпионом России, три раза выигрывал Суперкубок России, а также завоевал четыре Кубка страны.

25 марта 40-летний бразилец сыграл за ЦСКА в товарищеском матче против любительской команды 2Drots (1:2).

Ранее Даниэл Карвальо рассказал, какой алкогольный напиток ему приходится привозить в огромном количестве из России на родину в Бразилию.