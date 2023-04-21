Федерация футбола Саудовской Аравии не накажет Роналду за непристойный жест

Дисциплинарный и этический комитет Федерации футбола Саудовской Аравии (SAFF) не стал рассматривать эпизод с непристойным жестом португальского форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Напомним, после поражения в матче с «Аль-Хилялем» в 25-м туре чемпионата страны Роналду схватил себя за пах, уходя в подтрибунное помещение, в ответ на скандирования болельщиками хозяев имени аргентинского нападающего Лионеля Месси.

Поcле этого cаудовcкий адвокат Ноуф бин Ахмед заявил, что намерен обратитьcя в прокуратуру cтраны c требованием об ареcте и депортации футболиcта. В «Аль-Наcре» заявили, что показавшийcя неприcтойным жеcт Роналду был cвязан c повреждением.

Роналду перешел в «Аль-Наср» в конце 2022 года. В 13 матчах за клуб во всех турнирах он забил 11 мячей и сделал две результативные передачи.

«Аль-Наср» после 24 матчей набрал 53 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата. «Аль-Хиляль» набрал 49 баллов после 25 игр и располагается на четвертой позиции.

Ранее бразильский футболист мадридского «Реала» Родриго признался, что скопировал празднование Криштиану Роналду из-за боли в колене.