Сборная России по футболу может сыграть с еще одной арабской страной

В Федерации футбола Объединенных Арабских Эмиратов рассказали о договоренности с Российским футбольным союзом (РФС) по поводу проведения товарищеских матчей между юношескими сборными U18, а также сообщили о возможных переговорах по поводу организации матчей между главными национальными командами.

«Федерация футбола ОАЭ договорилаcь c РФC о товарищеcких матчах между cборными до 18 лет. Вcтречи между командами пройдут в рамках турнира в Дубае c 28 по 31 мая.

Возможно, после мая между федерациями будут вестись переговоры об организации товарищеских встреч между главными сборными России и ОАЭ», — сообщили Sport24 в пресс-службе Федерации футбола ОАЭ.

Напомним, что российские клубы и сборная в марте 2022 года были отстранены от участия в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).

23 марта сборная России сыграла вничью со счетом 1:1 с Ираном в Тегеране. 26 марта подопечные Валерия Карпина в Санкт-Петербурге обыграли сборную Ирака со счетом 2:0.

Ранее в пресс-службе Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA) сообщили, что Россия не сможет принять участие в турнирах под эгидой организации в 2023 году.