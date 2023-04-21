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Американский боец UFC Ройвал высмеял Мокаева за желание отдать свой гонорар

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IMAGO/Andy Rowland/Global Look Press

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Брэндон Ройвал в социальных сетях высмеял Мухаммада Мокаева.

Мокаев ранее предложил отдать весь свой гонорар в размере 38 тысяч долларов Ройвалу, если тот согласится на очный поединок.

«Сынок, я дерусь за гонорары с семью или шестью нулями, а не за 38 тысяч долларов. Возможно, однажды ты закончишь драться с бойцами, которых нет в рейтинге UFC. И тогда ты сможешь добавить бой против меня в свой список желаний», — написал американец.

30-летний боец провел в смешанных единоборствах (ММА) 21 бой и одержал 15 побед.

22-летний Мокаев родился в Буйнакске (Республика Дагестан, Россия). После смерти матери в 12 лет он вместе с отцом перебрался в Великобританию. Вместе они жили в лагере беженцев в Ливерпуле. В борцовский клуб он вступил уже в Манчестере. Он участвовал в чемпионате Великобритании и становился чемпионом Англии.

В ноябре 2021 года Мокаев подписал свой первый контракт с UFC. За это время он провел 11 боев, в которых одержал победы. Свой последний бой Мокаев проводил против Джафеля Фильо в марте этого года. Он выиграл этот бой удушающим приемом.

Ранее Мокаев объяснил, почему просил не упоминать Россию в качестве места своего рождения.

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