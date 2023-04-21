Экс-футболист сборной России Фернандес расторг контракт с клубом «Интернасьонал»

Футболист ЦСКА Марио Фернандес расторг контракт с бразильским «Интернасьоналом». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что 32-летний защитник потребовал расторжения контракта по личным причинам.

Ранее агент игрока Жорже Машаду сообщил, что ЦСКА пытался досрочно вернуть его клинта из аренды в «Интернасьонале».

Напомним, что перед последней игрой ЦСКА в прошлом сезоне стало известно, что Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру. Он вернулся в Бразилию, чтобы отдохнуть и побыть со своей семьей. В сентябре у Марио и его жены родился сын. С мая защитник не выходил на поле. Его контракт с российским клубом истекает в 2024 году.

В декабре ЦСКА разрешил Фернандесу провести год в аренде в бразильском «Интернасьонале».

21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать действие своих контрактов с российским клубами до 30 июня 2023 года. До этого разрешение действовало до 30 июня 2022 года.