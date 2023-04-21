Тренер «Ромы» Моуринью пошутил про свои волосы после выхода в полуфинал Лиги Европы

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал победу над нидерландским «Фейеноордом» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

В первой игре на выезде «Рома» уступила 0:1. Основное время ответной встречи, прошедшей в Риме, завершилось со счетом 2:1. Команды ушли в дополнительное время, где итальянцы установили окончательный счет в матче — 4:1.

«Команда сыграла очень хорошо в матче, в котором было трудно и играть, и руководить командой. Ребята хорошо провели игру против очень хорошей команды, мы играли лучше.

Вы также можете понять, почему у меня так много cедых волоc. Я провел 150 матчей в еврокубках, я видел вcе. Я cказал игрокам, что cегодня вcе будет не так, как против «Буде-Глимта» или «Зальцбурга». Я cказал им, что cчет 1:0 на 90-й минуте будет идеален.

В целом, я действительно рад за парней», — приводит слова португальского специалиста Roma Press.

Соперником итальянского клуба по полуфиналу Лиги Европы станет немецкий «Байер», выбивший из розыгрыша еврокубка бельгийский «Юнион». Во втором полуфинале сыграют итальянский «Ювентус» и испанская «Севилья».

Ранее «Аль-Наср» выступил с заявлением в связи с обвинениями форварда команды Криштиану Роналду в непристойном жесте.