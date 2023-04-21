Петржела заявил, что «Зенит» будет доминировать в РПЛ даже в случае изменения формата лиги

Бывший тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела заявил, что сине-бело-голубые останутся лидерами Российской премьер-лиги (РПЛ) даже в случае изменения формата турнира.

«Зенит» будет всегда доминировать в чемпионате России, потому что у этой команды самые лучшие игроки. Ни одна команда не может конкурировать с «Зенитом». Все равно, какой будет формат чемпионата», — сказал Петржела «Спорт-Экспрессу».

Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев ранее заявил о возможном изменении формата проведения лиги после обсуждения со всеми заинтересованными сторонами, в том числе введении стадии плей-офф в следующем сезоне.

«Нужно рассматривать все варианты, чтобы сделать чемпионат интереснее. Лично я считаю, что данный вопрос надо обсуждать», — сказал Алаев.

Ранее футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о бразильском полузащитнике петербургского «Зенита» Венделе, выделив его работоспособность.