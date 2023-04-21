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Мостовой считает, что «Спартаку» нужно продать Николсона

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой заявил, что красно-белым нужно рассмотреть предложения о продаже ямайского нападающего Шамара Николсона.

«Николсона надо продавать за €5-6 млн, если такое предложение поступит «Спартаку». Это хорошие деньги.

Думаю, что Николсона все устраивает в Москве, ему здесь комфортно. Всегда все говорят, что у нас все замечательно, ведь в Европе будет тяжелее, там конкуренция, можно сесть в запас», — сказал Мостовой Metaratings.ru.

Ранее СМИ сообщили, что москвичи готовы рассмотреть предложения по ямайскому форварду от €5 млн. Клуб рассматривает как вариант с прямой продажей, так и с арендой с правом обязательного выкупа.

Напомним, что Николсон пополнил состав красно-белых зимой 2022 года, перейдя из «Шарлеруа» за €8 млн.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) форвард провел 22 матча, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Ранее стало известно, что нидерландский футболист московского «Спартака» Квинси Промес пропустит не менее 2-3 недель из-за травмы икроножной мышцы.

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