Тарасенко опередил Овечкина по количеству голов в плей-офф НХЛ за последние 10 лет

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимир Тарасенко забросил шайбу во втором матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Джерси Дэвилз» и опередил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в рейтинге по количеству голов в розыгрышах Кубка Стэнли.

Гол в ворота «Нью-Джерси» стал для Тарасенко 43-м в карьере в плей-офф за последние десять лет.

Первое место в списке лучших снайперов Кубка Стэнли за последнее десятилетие занимает форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, забросивший 52 шайбы.

Тарасенко располагается на четвертой строчке, Овечкин с 42 голами — на пятой. Другие российские игроки НХЛ не вошли в топ-10.

В настоящий момент завершился второй период встречи «Нью Джерси» и «Рейнджерс». Счет — 3:1 в пользу команды из Нью-Йорка.

Тарасенко перебрался в «Нью-Йорк Рейнджерс» по ходу нынешнего сезона НХЛ из «Сент-Луис Блюз».

Тарасенко перешел в «Сент-Луис Блюз» в 2012 году после окончания контракта с петербургским СКА. В 2010-м он был выбран своим будущим клубом под 16-м номером в первом раунде драфта НХЛ.

Ранее двукратный чемпион Олимпийских игр Валерий Каменский высказался об уровне тренеров, работающих в клубах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).