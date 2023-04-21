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«Аль-Наср» выступил с заявлением в связи с обвинениями Роналду в непристойном жесте

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STR/AP

«Аль-Наср» выступил с заявлением относительно инцидента с участием португальского нападающего Криштиану Роналду, который публично потрогал себя за пах после матча чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Хилялем», услышав скандирование фанатами соперников имени Лионеля Месси.

«Роналду травмировался. В результате столкновения с игроком «Аль-Хиляля» Густаво Куэльяром он получил удар в очень чувствительную область тела. Эта информация подтверждена. А что касается теорий фанатов, они имеют право думать все, что угодно», — цитирует заявление клуба Squawka.

Саудовский адвокат Ноуф бин Ахмед ранее заявил в социальной сети, что намерен обратиться в прокуратуру страны с требованием об аресте и депортации футболиста «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Я не слежу за спортом. Даже если Криштиану спровоцировали, его поведение является преступлением. Публично непристойный поступок, который является одним из преступлений, караемых арестом и депортацией, если он совершен иностранцем. Мы подадим петицию в прокуратуру по этому поводу», — написал адвокат.

Ранее полузащитник сборной Марокко Софьян Буфаль заявил, что считает лучшим футболистом мира аргентинского форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси, а не Криштиану Роналду, который выступает за «Аль-Наср».

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