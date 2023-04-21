Пименов назвал «Локомотив» фаворитом в матче с ЦСКА в 24-м туре РПЛ

Бывший игрок московского «Локомотива» Руслан Пименов назвал железнодорожников фаворитами матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.

«Думаю, мы увидим результативную игру. Сложно сказать, как завершится эта встреча, но, мне кажется, красно‑зеленые здесь фавориты. «Локо» сейчас лучше готов физически, а ЦСКА тяжело выглядел в кубковом матче с «Уралом», — цитирует Пименова «Матч ТВ».

Игра между ЦСКА и «Локомотивом» пройдет в столице России 23 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.

После 23 туров армейцы занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ и совсем немного уступают «Ростову» и «Спартаку», располагающимся соответственно на второй и третьей строчках.

Подопечные Владимира Федотова набрали 44 очка. На счету ростовчан 46 очков, у красно-белых — 45. Лидером чемпионата России по футболу является петербургский «Зенит» (55).

Ранее бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова в Турцию.