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Даниил Медведев может подняться на третье место в рейтинге АТР

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Amr Alfiky/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев может подняться на третье место в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который будет опубликован в начале следующей недели.

Первая ракетка России точно обойдет в списке лучших игроков двукратного финалиста турниров Большого шлема Каспера Рууда из Норвегии.

Об этом стало известно после проигрыша норвежского теннисиста в третьем круге грунтового турнира категории АТР-500, проходящего в Барселоне. После этого события Медведев обошел Рууда на 30 очков.

Он поднимется на третью строчку в рейтинге АТР, если греческий теннисист Стефанос Циципас не станет победителем турнира в столице Каталонии.

После проигрыша в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло в поединке с датчанином Хольгером Руне Медведев отказался от участия в еще одном грунтовом турнире, снявшись с соревнований в Барселоне.

На данный момент россиянин занимает четвертое место в рейтинге АТР, обновленном 17 апреля.

Ранее белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась об отношении к ней зарубежных теннисисток, а также о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко следит за ее выступлениями.

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