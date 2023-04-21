Бывший игрок ЦСКА Карвальо: придется купить отдельный чемодан для водки

Бывший футболист московского ЦСКА Даниэл Карвальо рассказал, какой алкогольный напиток ему приходится привозить в огромном количестве из России на родину в Бразилию.

«Моя семья и друзья обожают русскую водку. И всегда, когда путешествую, стараюсь привезти несколько бутылок. А сейчас я в России, так что уехать без водки точно не получится.

Кажется, мне придется купить для водки отдельный чемодан!» — сказал Карвальо в интервью Sport24.

Карвальо выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год. В составе красно-синих он дважды становился чемпионом России, три раза выигрывал Суперкубок России, а также завоевал четыре Кубка страны.

25 марта 40-летний бразилец сыграл за ЦСКА в товарищеском матче против любительской команды 2Drots (1:2).

Ранее стало известно, что чистый убыток столичного ЦСКА по итогам прошлого года составил 1,17 млрд рублей. Выручка клуба по итогам 2022 года составила 5,37 млрд, что на 25% выше результата 2021 года.