Появление российских спортсменов украсит любой международный турнир, уверена призер Олимпийских игр в командных соревнованиях по спортивной гимнастике британка Джессика Гадирова.

18-летняя британка призналась, что без россиян шансы выиграть медали возросли, однако соревноваться стало неинтересно.

«Нам это поможет, но кажется пустым соревноваться без россиян, потому что они всегда на вершине, это невероятные атлеты, за которыми можно наблюдать», – цитирует Общественная служба новостей чемпионку мира в вольных упражнениях Гадирову.

В 2022 году Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила россиян от участия в соревнованиях из‑за ситуации на Украине.