Форвард «Динамо» Смолов объяснил, почему назвал журналиста клоуном после матча с «Акроном»

Форвард московского «Динамо» Федор Смолов вспомнил, как журналиста клоуном после поражения от «Акрона» (0:0, 1:4 по пенальти) в матче первого этапа полуфинала плей-офф Пути регионов Кубка России.

Напомним, после игры Смолов, не принимавший участия в матче, грубо ответил журналисту, напомнившему ему об обещании болельщикам выиграть трофей в нынешнем сезоне. «Тебе, что ли, обещал, клоун?» — спросил футболист сотрудника СМИ.

«Я же не обязан был через микcт-зону проходить, я не был в заявке на матч. Уже накаленный был. Cамое главное, когда я шел и видел их, они ничего не cказали. Не очень было, что я уже прошел, и в cпину этот вопроc. Я так отреагировал. Это точно было неправильно. Были эмоции.

Мы этот вопрос закрыли, я встретил его после «Спартака». Мы сфоткались, пожали руку.

Если бы этот вопрос был не в спину, то скорее всего промолчал бы. Потому что здесь фактор именно того, что я уже прошел — не понимаешь от кого», — сказал Смолов на YouTube-канале «Мир РПЛ».

После 23 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» располагается на пятом месте, имея в активе 39 очков. В ближайшем матче бело-голубые на выезде сыграют с петербургским «Зенитом». Матч пройдет 22 апреля. Начало в 19.00 по московскому времени.

Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис сравнил столичный «Спартак» с цирком.