Непомнящий заявил, что не может занести восьмую партию против Лижэня себе в актив

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал итоги восьмой партии матча на первенство мира 2023 года против китайца Дина Лижэня.

По его словам, из-за большого числа неточностей он был близок к тому, чтобы проиграть партию.

«Я не знаю почему, но я стал действовать чрезмерно амбициозно. Я сделал несколько ходов, которые почти мне стоили поражения в этой партии. Но я хотя бы получил 0,5 очка.

Я сегодня везунчик. У меня прошел блеф с ходом Фh4. После чего я увидел, что моя позиция плохая, но не проигрывается форсированно, и у меня есть шансы избежать поражения.

Не могу эту партию записать себе в актив», — заявил Непомнящий на пресс-конференции.

Напомним, что девятая партия матча за шахматную корону состоится завтра, 21 апреля. Непомнящий будет играть белыми фигурами, первый ход состоится в 12:00 по московскому времени.

Ранее глава FIDE Аркадий Дворкович заявил, что никто не ожидал результативности в матче Яна Непомнящего и Дина Лижэня.