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Булыкин: «Ювентус» — фаворит матча со «Спортингом», но фавориты не всегда выигрывают

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Global Look Press

Бывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин назвал туринский «Ювентус» фаворитом ответного матча четвертьфинала Лиги Европы против лиссабонского «Спортинга». Вместе с тем, подчеркнул специалист, статус фаворита совершенно не гарантирует, что «бьянконери» одержат победу. По мнению Булыкина, многое будет зависеть от первого гола.

«Ювентус» — фаворит, но фавориты не всегда выигрывают. Все будет зависеть от того, кто забьет первый гол. Это может спутать все планы и кардинально поменять игру», — сказал Булыкин «Газете.Ru».

Первая встреча между «Ювентусом» и «Спортингом», состоявшаяся в Италии, завершилась победой туринцев со счетом 1:0. Ответный матч между этими командами пройдет в Лиссабоне в четверг, 20 апреля, и начнется в 22:00 по московскому времени. Также сегодня «Севилья» примет «Манчестер Юнайтед», «Юнион» сыграет с «Байером», а «Рома» — с «Фейеноордом».

Ранее бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин усомнился в том, что у «Севильи» на домашнем стадионе может быть преимущество над «Манчестер Юнайтед» после ничейного исхода в первом матче.

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