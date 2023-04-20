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Двукратный чемпион ОИ Каменский заявил, что тренеры из КХЛ могут помочь любой команде НХЛ

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Двукратный чемпион Олимпийских игр Валерий Каменский высказался об уровне тренеров, работающих в клубах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

По его словам, они способны показать свое мастерство на уровне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Интерес к нашим тренерам в НХЛ — показатель качества работы КХЛ. В нашей лиге работают выдающиеся специалисты, которые могут помочь любой команде в мире, в том числе и в НХЛ.

Для нас всех было бы хорошо, если бы российские специалисты работали бы в НХЛ. Но, думаю, туда должны ехать не все. Лучше пусть работают в КХЛ», — приводит слова Каменского Sport24.

Напомним, что 20 апреля появилась информация о том, что «Ванкувер Кэнакс» рассматривает бывшего тренера магнитогорского «Металлурга» Илью Воробьева в качестве ассистента главного тренера.

Ранее экс-хоккеист Пол Биссонетт заявил, что судьи НХЛ должны больше защищать россиянина Кирилла Капризова.

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