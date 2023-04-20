Немов: американцам все равно, что происходит, им главное — бизнес

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов считает, что международные спортивные федерации должны перенять пример Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которая не запрещает выступать россиянам.

«Когда нас вернут? Мне нравится в этом плане теннис. Он независимый. Почему другие федерации не могу так же себя повести? Почему наши хоккеисты играют в НХЛ? То есть это окно возможностей, оно присутствует. Потому что американцам все равно, что происходит, им главное — бизнес. Большие деньги, телевидение», — приводит слова Немова «Матч ТВ».

Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее сообщалось, что Международный союз современного пятиборья выступил за возвращение россиян на соревнования.