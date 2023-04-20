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Немов: американцам все равно, что происходит, им главное — бизнес

Олимпийский чемпион Немов заявил, что международным федерациям нужно брать пример с НХЛ

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов считает, что международные спортивные федерации должны перенять пример Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которая не запрещает выступать россиянам.

«Когда нас вернут? Мне нравится в этом плане теннис. Он независимый. Почему другие федерации не могу так же себя повести? Почему наши хоккеисты играют в НХЛ? То есть это окно возможностей, оно присутствует. Потому что американцам все равно, что происходит, им главное — бизнес. Большие деньги, телевидение», — приводит слова Немова «Матч ТВ».

Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее сообщалось, что Международный союз современного пятиборья выступил за возвращение россиян на соревнования.

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